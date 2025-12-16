Ufficiale

Primavera, domani Napoli impegnato a Lecce: i convocati di Rocco

Primavera, domani Napoli impegnato a Lecce: i convocati di Rocco
Oggi alle 17:10Giovanili
di Antonio Noto

Il Napoli Primavera affronta domani il Lecce per la 16esima giornata del campionato Primavera 1. Il match si disputa al DEGHI Center San Pietro in Lama (LE) alle ore 12.

I CONVOCATI DEL TECNICO ROCCO: ANIC; BORRIELLO; CAMELIO, CAUCCI; CHIUMMARIELLO; CIMMARUTA; D'ANGELO; DE LUCA; ELETTO; ESPOSITO; GAROFALO; GENOVESE; GORICA; IOVINE; LATTISI; LO SCALZO;  NARDOZI; OLIVIERI; PALOMBA; RAGGIOLI; SMERALDI; SPINELLI.