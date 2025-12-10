Primavera, Rocco: "Youth grande esperienza. Penalizzati da regola liste"

Con 6 punti in 6 gare si conclude l'avventura europea del Napoli U19 di mister Rocco: un girone complesso e difficile per i giovani azzurrini, che dopo la prima ed unica vittoria nel quinto turno, abbandonano le proprie speranze contro il Benfica perdendo 3-0.

Dario Rocco, allenatore della Primavera del Napoli, ha parlato alla stampa dopo la partita: "Grazie ai ragazzi, una Youth stupenda, fino al 70' era 1-0 ed eravamo in partita contro un avversario molto forte. Siamo stati un po' sfortunati, abbiamo affrontato anche squadre forti, Psv, City, Sporting. Il Qarabag era l'unica abbordabile e abbiamo fatto comunque un ottimo lavoro.

Dico grazie alla prima squadra per questa esperienza che è stata bellissima. Dispiace che per la regola abbiamo troppi paletti e abbiamo lasciato qualcuno a casa, magari avremmo tenuto botta un po' di più. Ora ci concentriamo sul campionato, quello è l'obiettivo principale, ma abbiamo fatto tutte le partite nel miglior modo possibile senza trascurare nessuna competizione e abbiamo fatto la nostra figura, come in campionato, anche fuori dall'Italia".