Primavera, domani sfida alla Roma: in palio l'accesso ai quarti di Coppa Italia

La Primavera del Napoli affronterà domani alle ore 12 la Roma allo stadio Tre Fontane per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Gara secca, chi vince passa il turno, giocherà contro la vincente tra Atalanta e Benevento, in campo sempre domani ma alle 11. Il Napoli di Baronio, reduce dal ko in campionato con la Lazio, ha già superato Cosenza e proprio i biancocelesti, mentre i giallorossi di De Rossi sono al debutto della competizione.