Primavera, Inter-Napoli 2-0 (7' Iddrissou, 8' Zouin): inizio horror per gli azzurrini
31' - Napoli vicino al gol! Conclusione di Caucci che sfiora il palo a portiere battuto
28' - Altro contropiede Inter, spinge Zouin il 3 contro 2, ma il pallone al centro non trova fortuna ed il Napoli libera
20' - Ancora Inter con uno scatenato Iddrissou che calcia a botta sicura, ma Lattisi salva in angolo
15' - Il Napoli alza il baricentro, ma si espone alle ripartenze: ammoito Colella che ferma la transizione nerazzurra
11' - Il Napoli prova a reagire, tiro di Cimmarua alto
8' - RADDOPPIO INTER! Su punizione trova il 2-0 Zouin, ma altro errore degli azzurrini con la barriera che si apre.
7' - GOL INTER! Subito in vantaggio i padroni di casa: Marello dalla sinistra per Iddrissou che di testa batte Lattisi
3' - L'Inter prova a fare la partita, il Napoli per ora chiude gli spazi come può con la speranza di ripartire
11.02 - INIZIATA!
10.58 - Squadre in campo
10.30 - Le formazioni ufficiali:
INTER: Taho, Avitabile, Nenna, Bovio, Marello, Berenbruch, Cerpelletti, Hidalgo; Mosconi, Iddrissou, Zouin. All. Carbone
NAPOLI: Lattisi, Colella, De Luca, Cimmaruta, Gambardella, Borriello, Prisco, Torre, Caucci, Lo Scalzo, Gorica. All. Rocco
Il Napoli Primavera affronta l'Inter per la ottava giornata del campionato Primavera 1. Il match si gioca al Konami Youth Center di Milano alle ore 11. Tra i convocati anche il talento argentino Baridò ex Juve arrivato a fine estate.
I CONVOCATI DI ROCCO: ANIC; BARIDO'; BORRIELLO; CAUCCI; CIMMARUTA; COLELLA; DE CHIARA; DE LUCA; DE MARTINO G..; ELETTO; ESPOSITO; GAMBARDELLA; GENOVESE; GORICA; IOVINE; LATTISI; LO SCALZO; NARDOZI; PRISCO;SAVIANO; SPINELLI; TORRE.
