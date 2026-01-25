Live

Primavera, Juventus-Napoli 0-0: inizia la gara a Torino!

Oggi alle 11:10Giovanili
di Daniele Rodia

premi f5 o aggiorna la pagina per non perderti nessun momento di Juventus-Napoli

33' - Chance per Grelaud, ottimo lavoro laterale dalle Juventus che porta al destro del centrocampista ma la palla viene deviata.

30' - Giallo anche per Montero

27' - Tentativo di Merola che calcia con il destro ma la palla termina out

22' - Giallo per Pugno,Intervento fuori su Camelio

21' - Calcio di punizione per il Napoli che prende campo

18' - Tentativo di D'Angelo in solitaria ma la difesa della Juventus chiude.

9' - Giropalla preciso della Juventus mentre il Napoli attende.

3' - Primo tentativo della gara con il destro di Pugno, palla centrale

11.01 - Inizia la gara!

10.58 - Squadre in campo!

10.47 - Ecco le formazioni ufficiali della gara:

JUVENTUS: Nava, Montero, Leone, Verde, Vallana, Sylla Amara, Merola, Grelaud, Tiozzo, Pugno, Van Aarle. PANCHINA: Radu, Milla, Keutgen, Lopez, Durmisi, Contarini, Elimoghale, Borasio, De Brul, Repciuc, Makiobo. All. Padoin

NAPOLI: Spinelli, De Luca, Cimmaruta, Raggioli, D’Angelo, Camelio, Caucci, Lo Scalzo, Eletto, Baridò, Olivieri. PANCHINA: Merone, Colella, Garofalo, Borriello, Smeraldi, Palomba, Torre, Gorica, Genovese, Esposito, Colurciello. All. Rocco

10.24 - A breve gli 11 titolari di Juventus e Napoli

10.04 - Match valido per il 22esimo turno del campionato di Primavera 1

Amici ed amiche di TuttoNapoli benvenuti all'interno della diretta testuale di Juventus-Napoli, match di primavera 1 nel giorno in cui anche in Serie A si sfidano i bianconeri e gli azzurri.