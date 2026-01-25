Primavera, Juventus-Napoli 0-0: inizia la gara a Torino!
33' - Chance per Grelaud, ottimo lavoro laterale dalle Juventus che porta al destro del centrocampista ma la palla viene deviata.
30' - Giallo anche per Montero
27' - Tentativo di Merola che calcia con il destro ma la palla termina out
22' - Giallo per Pugno,Intervento fuori su Camelio
21' - Calcio di punizione per il Napoli che prende campo
18' - Tentativo di D'Angelo in solitaria ma la difesa della Juventus chiude.
9' - Giropalla preciso della Juventus mentre il Napoli attende.
3' - Primo tentativo della gara con il destro di Pugno, palla centrale
11.01 - Inizia la gara!
10.58 - Squadre in campo!
10.47 - Ecco le formazioni ufficiali della gara:
JUVENTUS: Nava, Montero, Leone, Verde, Vallana, Sylla Amara, Merola, Grelaud, Tiozzo, Pugno, Van Aarle. PANCHINA: Radu, Milla, Keutgen, Lopez, Durmisi, Contarini, Elimoghale, Borasio, De Brul, Repciuc, Makiobo. All. Padoin
NAPOLI: Spinelli, De Luca, Cimmaruta, Raggioli, D’Angelo, Camelio, Caucci, Lo Scalzo, Eletto, Baridò, Olivieri. PANCHINA: Merone, Colella, Garofalo, Borriello, Smeraldi, Palomba, Torre, Gorica, Genovese, Esposito, Colurciello. All. Rocco
10.24 - A breve gli 11 titolari di Juventus e Napoli
10.04 - Match valido per il 22esimo turno del campionato di Primavera 1
Amici ed amiche di TuttoNapoli benvenuti all'interno della diretta testuale di Juventus-Napoli, match di primavera 1 nel giorno in cui anche in Serie A si sfidano i bianconeri e gli azzurri.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Juventus
|Napoli
