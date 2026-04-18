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Primavera, Napoli-Bologna: segui la diretta della gara su TuttoNapoli
Sfida proibitiva per gli azzurrini di mister Rocco chiamati necessariamente a fare punti per non incorrere nei playout: a Cercola arriva il Bologna.
PREMI F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA DELLA GARA TRA NAPOLI E BOLOGNA DI PRIMAVERA 1
08.00 - Qui la lista dei convocati della gara.
Amici ed amiche di TuttoNapoli benvenuti nella diretta testuale del 34esimo turno del campionato di Primavera 1: a Cercola arriva il Bologna posizionato quinto in classifica. Agli azzurrini manca una vittoria da 5 turni, la zona retrocessione è lontana 9 punti mentre quella della salvezza tradizionale 3 punti.
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