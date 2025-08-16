Live

Primavera, oggi c'è Napoli-Cagliari: segui la diretta testuale su TuttoNapoli

Primavera, oggi c'è Napoli-Cagliari: segui la diretta testuale su TuttoNapoli
Oggi alle 01:00Giovanili
di Daniele Rodia

Oggi inizia il campionato Primavera che vedrà anche la presenza del neopromosso Napoli. Gli azzurrini, rinforzati da tanti colpi di mercato, debutteranno in casa contro il Cagliari alle ore 11.

Amici di TuttoNapoli.net benvenuti nella diretta testuale di Napoli-Cagliari di Primavera 1. Prima giornata del campionato dedicato ai giovanissimi, a Cercola arrivano i campioni della Coppa Italia primavera, allenati nella scorsa stagione da Fabio Pisacane ora promosso in prima squadra.