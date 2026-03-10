Ufficiale Tomsa choc in Primavera, stangata del Giudice Sportivo: squalifica fino al 31 dicembre

vedi letture

Oggi è arrivato il provvedimento disciplinare: Tomsa non potrà scendere in campo fino al 2027. Questa la decisione ufficiale resa nota dal Giudice Sportivo

Mano pesante del Giudice Sportivo nei confronti di Troy-Leo Tomsa, protagonista in negativo nell’ultimo weekend del campionato Primavera durante la sfida tra Napoli e Sassuolo. L’episodio si è verificato intorno all’ora di gioco, quando il centrocampista neroverde è stato espulso dal direttore di gara. A quel punto il calciatore ha perso il controllo, reagendo con grande nervosismo: prima ha strattonato l’arbitro prendendolo per la divisa, scatenando così un parapiglia in campo. Alcuni avversari sono intervenuti per frapporsi tra il giocatore e il direttore di gara, mentre i compagni di squadra hanno cercato di calmarlo accompagnandolo fuori dal terreno di gioco. Il Sassuolo, poco dopo l’accaduto, aveva già preso le distanze dal gesto con una nota ufficiale di condanna.

La decisione del Giudice Sportivo

Nella giornata odierna è arrivato il provvedimento disciplinare: Tomsa non potrà scendere in campo fino al 2027. Questa la decisione ufficiale resa nota dal Giudice Sportivo: “SQUALIFICA A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2026 E AMMONIZIONE CON DIFFIDA: TOMSA Troy-Leo (Sassuolo): comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Quarta sanzione); perché, al minuto 17° del secondo tempo, espulso per avere rivolto al Direttore di gara espressioni ingiuriose, dopo essersi allontanato all’esibizione del cartellino rosso, tornava sui suoi passi e, raggiunto il Direttore di gara, con atteggiamento veemente e aggressivo gli rivolgeva gravissime minacce e nuove ingiurie entrando in contatto fisico col medesimo”.