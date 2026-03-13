Ufficiale

Primavera, domani Frosinone-Napoli: ecco i convocati di Rocco

Primavera, domani Frosinone-Napoli: ecco i convocati di Rocco
Oggi alle 18:30Giovanili
di Pierpaolo Matrone

Il Napoli Primavera affronta domani il Frosinone per la 30esima giornata del campionato Primavera 1. Il match si gioca alla Città dello Sport di Ferentino alle ore 15.

I CONVOCATI DEL TECNICO ROCCO:

ANIC; BARIDO; BORRIELLO; CAMELIO; CAUCCI;  CIMMARUTA; COLELLA; DE CHIARA;  DE LUCA; ELETTO; GAMBARDELLA; GAROFALO; GORICA; NARDOZI; OLIVIERI; PEREYRA; PRISCO; PUGLIESE; SMERALDI; SPINELLI; TORRE; ZAPPETTINI.