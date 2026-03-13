Ufficiale
Primavera, domani Frosinone-Napoli: ecco i convocati di Rocco
Il Napoli Primavera affronta domani il Frosinone per la 30esima giornata del campionato Primavera 1. Il match si gioca alla Città dello Sport di Ferentino alle ore 15.
I CONVOCATI DEL TECNICO ROCCO:
ANIC; BARIDO; BORRIELLO; CAMELIO; CAUCCI; CIMMARUTA; COLELLA; DE CHIARA; DE LUCA; ELETTO; GAMBARDELLA; GAROFALO; GORICA; NARDOZI; OLIVIERI; PEREYRA; PRISCO; PUGLIESE; SMERALDI; SPINELLI; TORRE; ZAPPETTINI.
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