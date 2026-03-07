Primavera 1, la classifica: vittoria fondamentale per il Napoli che annienta il Sassuolo per 5-2!

vedi letture

Grande vittoria del Napoli Primavera contro il Sassuolo nella sfida salvezza valida per il 28esimo turno del campionato di Primavera 1: dopo una serie di sconfitte consecutive, gli uomini di mister Rocco si impongono contro i neroverdi per 5 a 2! Una gara da montagne russe, con il Napoli che va in vantaggio ad inizio gara, poi subisce la rimonta. È la spettacolare rete di Gorica in rovesciata a ristabilire la parità a fine primo tempo.

Nella ripresa il Napoli mette la quarta e passa in vantaggio al 53' con una gemma di De Chiara: l'episodio chiave della partita è l'espulsione di Tomsa che impazzisce e strattona l'arbitro. Il Sassuolo resta in 10 ed il Napoli va in discesa: Camelio chiude i giochi con una doppietta, prima al 73' e poi all'84', due reti stupende.

Vittoria straordinaria e di importanza vitale per il Napoli Primavera guidato da mister Rocco che si aggiudicano la sfida salvezza e volano a 34 punti, uscendo dalla zona playout. Ecco la classifica attuale: