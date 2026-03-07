Ufficiale Tomsa choc in Primavera, Sassuolo annuncia provvedimenti: "Inaccettabile!"

vedi letture

Al minuto 18 della ripresa, infatti, Tomsa, giocatore del Sassuolo, dopo un fallo fischiato ha mandato a quel paese l'arbitro che lo ha espulso

Colpo di scena clamoroso questa mattina a Cercola in occasione del 5-2 della Primavera di Rocco contro il Sassuolo. Al minuto 18 della ripresa, infatti, Tomsa, giocatore del Sassuolo, dopo un fallo fischiato ha mandato a quel paese l'arbitro che lo ha espulso e poi c'è stato un contatto diretto del giocatore nei confronti del direttore di gara tra l'incredulità dei presenti.

Il Sassuolo ha subito commentato l'episodio con una nota ufficiale. "L’U.S. Sassuolo Calcio condanna con fermezza il comportamento tenuto da Troy Tomsa nei confronti del direttore di gara, il Sig. Mattia Maresca, in occasione della gara della 29ª giornata del campionato Primavera 1 tra Napoli e Sassuolo. La società ritiene che episodi di questo tipo siano inaccettabili e in totale contrasto con i valori di rispetto e correttezza che rappresentano i principi fondamentali dello sport e che il Sassuolo Calcio promuove costantemente. Il club ha già avviato le opportune valutazioni interne e provvederà ad adottare seri provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore. Il Sassuolo Calcio ribadisce inoltre il proprio impegno nel promuovere, attraverso l’attività sportiva e i numerosi progetti formativi del club, i valori educativi che devono accompagnare la crescita degli atleti e delle atlete".