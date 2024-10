Primavera, quarta vittoria di fila per gli azzurrini: a Palermo termina in goleada

Nel sesto turno di Primavera 2 tra Palermo e Napoli, disputato al campo Pasqualino di Carini, gli azzurrini hanno dominato la partita, imponendosi sui giovani rosanero con un punteggio di 0-6.

Primo Tempo

L’incontro è stato sin dall’inizio segnato dal dominio degli uomini di Rocco. Il Napoli ha sbloccato il risultato al 20′ con un gol di Raggioli, ben servito da De Chiara. Il Palermo ha cercato la reazione con una traversa di Di Mitri ma il Napoli ha mantenuto il controllo del vantaggio per tutto il primo tempo.

Secondo Tempo

La ripresa ha visto un Napoli deciso sin da subito a chiudere la pratica. Al 52′, Popovic ha messo un assist perfetto per Raggioli, che di testa ha firmato la sua doppietta. Pochi minuti dopo, al 54′, Gioielli ha siglato il tris. Al 65′, Popovic ha segnato il quarto gol della gara. Al 73', ancora Popovic protagonista con una punizione perfetta per l'inserimento di Gioielli che realizza la sua doppietta personale. Il Napoli ha poi chiuso la partita al 90′ con il sesto gol firmato da Ballabile, che ha ribattuto in rete.

La partita è stata nettamente dominata dal Napoli, che porta a 4 la striscia di vittorie consecutive e si proietta nelle zona alte della classifica. Il prossimo match sarà quello di Coppa Italia contro la Cremonese di martedì.