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Primavera, Verona-Napoli: segui la gara in diretta su TuttoNapoli

Primavera, Verona-Napoli: segui la gara in diretta su TuttoNapoli
Oggi alle 09:10Giovanili
di Daniele Rodia

09.05 - Con la sconfitta di ieri del Torino e la vittoria del Sassuolo, resta ancora un barlume di speranza per il Napoli Primavera di salvarsi senza passare dall'inferno dei play out: con una vittoria oggi gli azzurrini si porterebbero a sole 2 lunghezze proprio dal Sassuolo e dal Torino, con tutto da giocarsi nelle ultime due sfide dove il Napoli affronterà il Lecce ed il Cagliari.

08.20 - La gara avrà inizio alle ore 11.00

Amici ed amiche di TuttoNapoli benvenuti nella diretta testuale della gara di Primavera 1 tra Hellas Verona e Napoli. Siamo ormai giunti al termine di una lunga stagione iniziata a metà agosto, con gli azzurrini di mister Rocco ancora alla ricerca di determinanti punti salvezza per cercare di evitare i play-out.