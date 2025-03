Ufficiale Serbia U19, l'azzurrino Popovic convocato per le qualificazioni agli Europei

vedi letture

Il tecnico della nazionale giovanile serba Under 19, Aleksandar Luković, ha annunciato la lista dei giocatori per le prossime partite valide per la fase finale delle qualificazioni al campionato europeo.

Per le sfide della Serbia contro Israele, Belgio e Norvegia convocato anche l'azzurrino Matija Popovic, il classe 2006 della Primavera del Napoli è presente nella lista degli attaccanti. Di seguito la lista completa dei convocati.