UFFICIALE - Euro Under 19, l'Italia è in semifinale. Staccato anche il pass per i Mondiali

Ottime notizie l'Italia Under 19 di Carmine Nunziata e in generale per tutto il movimento azzurro: grazie ai due successi in due gare contro Romania e Slovacchia e al risultato ottenuto dalla Francia contro la Romania (2-1 per i transalpini il finale, ndr), il gruppo azzurro si è qualificato con una giornata di anticipo per le semifinali dell'Europeo di categoria, validando anche il biglietto per il Mondiale Under 20 che si giocherà in Indonesia nella prossima estate.