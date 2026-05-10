Primavera, altro pari per il Napoli: la salvezza passerà per i play-out

Primavera, altro pari per il Napoli: la salvezza passerà per i play-out
Oggi alle 13:40Giovanili
di Daniele Rodia

Non va oltre il pari la formazione di mister Rocco contro il Lecce: nel 37esimo turno del campionato di Primavera 1, il Napoli pareggia in extremis contro il Lecce e si auto condanna ai playout per restare nella massima categoria. Gara molto intensa quella del Piccolo di Cercola dove a passare in vantaggio a pochissimi minuti dalla fine sono gli ospiti con la rete di Esteban. Il cuore degli azzurrini permette a De Chiara di pareggiare i conti al 93'.

La salvezza dunque passerà per la sfida contro il Cagliari: lo stesso Cagliari che ospiterà gli azzurrini nell'ultimo turno di regular season. Sara fondamentale per gli uomini di Rocco garantirsi il play-out tra le mura casalinghe, battendo i sardi.