Primavera, altro pari per il Napoli: la salvezza passerà per i play-out
Non va oltre il pari la formazione di mister Rocco contro il Lecce: nel 37esimo turno del campionato di Primavera 1, il Napoli pareggia in extremis contro il Lecce e si auto condanna ai playout per restare nella massima categoria. Gara molto intensa quella del Piccolo di Cercola dove a passare in vantaggio a pochissimi minuti dalla fine sono gli ospiti con la rete di Esteban. Il cuore degli azzurrini permette a De Chiara di pareggiare i conti al 93'.
La salvezza dunque passerà per la sfida contro il Cagliari: lo stesso Cagliari che ospiterà gli azzurrini nell'ultimo turno di regular season. Sara fondamentale per gli uomini di Rocco garantirsi il play-out tra le mura casalinghe, battendo i sardi.
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