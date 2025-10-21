Live Youth League, Psv-Napoli: segui la diretta su TuttoNapoli

11.35 - Ad arbitrare la gara sarà il fischietto bulgaro Radoslav Gidzhenov.

Torna lo spettacolo della Champions League e con essa anche quello della Youth League: gli azzurrini di Mister Rocco sono in preda ad una crisi senza fine in campionato, dove le sconfitte consecutive sono diventate 7! Diverso il discorso europeo, dove i giovani ragazzi hanno si perso a Manchester nel primo turno, ma poi sono riusciti a strappare un pari in casa contro lo Sporting Lisbona nell'ultimo turno.

Oggi seconda trasferta europea, allo stadio De Herdgang di Eindhoven il Napoli U19 sfiderà il Psv. Segui la diretta su TuttoNapoli.Net