Video

Genoa e Lecce si dividono la posta, finisce 0-0 al Ferraris: gli highlights

© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:30Highlights HD
di Davide Baratto

Termina sul risultato di 0-0 il match del Ferraris tra Genoa e Lecce, valido per la prima giornata di campionato. Le squadre di Vieira e Di Francesco si dividono la posta in palio, gara senza particolari emozioni. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock se non lo visualizzi da pc).