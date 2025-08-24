Video

La prima Roma di Gasp batte il Bologna, finisce 1-0 all'Olimpico: gli highlights

Termina di 1-0 il match dell'Olimpico tra Roma e Bologna, valido per la 1ª  giornata di Serie A. Decisivo il gol del nuovo acquisto Wesley Franca al 53esimo, così il nuovo tecnico Gasperini si prende i tre punti all'esordio sulla panchina giallorossa contro i felsinei di Italiano. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock se non lo visualizzi da pc).