Video 5-1 facile, la Lazio si diverte sul Monza in smobilitazione: gli highlights

Al termine di una prestazione a senso unico già dalle prime battute (che, ormai sembra acclarato, costerà l'esonero a Bocchetti e la quasi immediata richiamata di Nesta in panchina) la Lazio vive un pomeriggio da festival del gol e ribalta con un sonoro 5-1 il Monza sempre più fanalino di coda in solitaria in classifica. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).