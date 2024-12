Video Altra delusione per la Juventus: 2-2 sofferto col Venezia, gol e highlights

Si esaurisce velocemente l'effetto Manchester City in casa Juventus. I bianconeri infatti non danno continuità all'impresa contro gli uomini di Guardiola, venendo costretti all'ennesimo pareggio dal Venezia ultimo in classifica. Pari peraltro ottenuto a un soffio dal fischio finale, come contro il Bologna.

Primo tempo favorevole alla squadra i Motta e chiuso avanti 1-0, grazie alla zampata di Gatti sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa, dopo il gol annullato a Yildiz, arriva la rimonta dei lagunari con Ellertsson e con Gatti che stavolta fa gol nella porta sbagliata. Si sta per materializzare l'incubo della sonfitta in casa Juve, ma viene scongiurato nel recupero dal Vlahovic che trasforma alla grande un rigore (litigando poi con i tifosi a fine partita).