Che Napoli! Tris Bologna con super-Kvara e Neres strega tutti: gli highlights

In attesa dell'arrivo dei rinforzi, il Napoli di Antonio Conte trova la sua prima vittoria e lo fa al Maradona dove i partenopei non vincevano addirittura da marzo. Un netto 3-0 al Bologna di Italiano, riscattando così la disfatta di Verona. Apre Di Lorenzo nel recupero del primo tempo, ma il vero mattatore è Kvaratakhelia, autore di un assist e un gol e di una grande prova. Il tris è di Simeone grazie a un assist fornito dal nuovo acquisto David Neres che ha stregato tutti in 8 minuti. Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).