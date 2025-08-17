Video Coppa Italia, Cagliari avanti solo ai rigori: Entella fuori a testa alta, gli highlights

Il Cagliari soffre contro una neopromossa in Serie B come la Virtus Entella. E' successo ieri sera in Coppa Italia, con i liguri che hanno fermato i sardi sull'1-1 (vantaggio cagliaritano con Piccoli, pareggio nel finale su autogol di Deiola). Ci sono voluti dunque i calci di rigore per conoscere la vincitrice, che alla fine è stata la squadra di Pisacane. Di seguito, gol e highlights della gara.