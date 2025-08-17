Coppa Italia, il Frosinone espugna Monza: col Cagliari c'è in palio il Maradona

Video

Coppa Italia, il Frosinone espugna Monza: col Cagliari c'è in palio il MaradonaTuttoNapoli.net
© foto di Stefano Martini
Ieri alle 23:20Highlights HD
di Redazione Tutto Napoli.net

A Monza fa festa il Frosinone. La squadra di Alvini segna allo scadere e vola ai sedicesimi di finale di Coppa Italia sfidando il Cagliari (nello slot che porta agli ottavi contro il Napoli al Maradona). Il Frosinone si impone 1-0 nonostante le tante occasioni avute dai brianzoli.

La beffa arriva al 92': azione perfetta con spizzata di testa per Gelli, dribbling sul lato sinistro dell'area e palla al centro per Kvernadze, libero in tap-in di superare Thiam e segnare il gol qualificazione. Ora c'è il Cagliari, sondando gli ottavi contro il Napoli. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock se non lo visualizzi da pc).