Coppa Italia, il Parma non sbaglia: battuto 2-0 il Pescara! Gli highlights

Coppa Italia, il Parma non sbaglia: battuto 2-0 il Pescara! Gli highlights
Il Parma non sbaglia in Coppa Italia contro il Pescara e vince 2-0 al Tardini centrando co i sedicesimi in cui affronteranno una tra Spezia e Sampdoria. Nel primo tempo, i gialloblù si vedono annullare il possibile 1-0 ad Almqvist per fuorigioco ed il Delfino fa quasi autogol centrando la traversa con Letizia.

A inizio ripresa, però, gli ospiti non possono fare nulla contro l'incornata di Pellegrini, che su cross di Valeri fa 1-0. La staffetta si ripete esattamente a metà ripresa, con lo stesso esito e il raddoppio della squadra di Cuesta. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock se non lo visualizzi da pc).