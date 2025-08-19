Video

Coppa Italia, il Torino di Simeone vince di misura col Modena: gli highlights

© foto di www.imagephotoagency.it
di Davide Baratto

Il Torino degli ex azzurri Giovanni Simeone e Cyril Ngonge passa il turno di misura: vittoria per 1-0 contro il Modena grazie a gol di Vlasic, nel match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock se non lo visualizzi da pc).