Coppa Italia, lo Spezia vince il derby ligure con la Samp: gli highlights

Coppa Italia, lo Spezia vince il derby ligure con la Samp: gli highlightsTuttoNapoli.net
di Davide Baratto

Si risolve solo alla lotteria dei calci di rigore il derby ligure tra Spezia e Sampdoria, valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, sono i padroni di casa ad avere la meglio conquistandosi il passaggio del turno con quattro penalty segnati su quattro. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock se non lo visualizzi da pc).