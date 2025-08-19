Video

Coppa Italia, tutto facile per l'Udinese contro la Carrarese: gli highlights del 2-0

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 01:45Highlights HD
di Davide Baratto

L'Udinese supera agevolmente lo scoglio dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia: i friulani vincono 2-0 contro la Carrarese, grazie ai gol di Atta e Iker Bravo, e si qualificano al prossimo turno dove li attenderà il Palermo. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock se non lo visualizzi da pc).