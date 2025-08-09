Video

De Bruyne per Di Lorenzo: il capitano di testa sblocca il match col Girona

di Davide Baratto

Il Napoli dopo cinque minuti dal fischio d'inizio sblocca subito il match amichevole contro il Girona.

Kevin De Bruyne batte il calcio d'angolo a rientrare, sul primo palo si avventa Giovanni Di Lorenzo: il capitano anticipa tutti e spizzando di testa beffa Gazzaniga. Di seguito il video.