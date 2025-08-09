Video

De Bruyne trova il primo gol in azzurro, finalizzando una bellissima azione

De Bruyne trova il primo gol in azzurro, finalizzando una bellissima azioneTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:55Highlights HD
di Davide Baratto

Kevin De Bruyne al minuto 16 di Napoli-Girona trova il gol del raddoppio, nonché la sua prima rete in maglia azzurra. Azione tutta di prima.

Lobotka pesca Lukaku in area con un tocco delizioso, Big Rom anche lui al volo apparecchia per KDB che all'altezza del dischetto schiaccia col destro e infila Gazzaniga. Di seguito il video.