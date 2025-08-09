Video
De Bruyne trova il primo gol in azzurro, finalizzando una bellissima azione
Kevin De Bruyne al minuto 16 di Napoli-Girona trova il gol del raddoppio, nonché la sua prima rete in maglia azzurra. Azione tutta di prima.
Lobotka pesca Lukaku in area con un tocco delizioso, Big Rom anche lui al volo apparecchia per KDB che all'altezza del dischetto schiaccia col destro e infila Gazzaniga. Di seguito il video.
Prossima partita
23 ago 2025 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Sassuolo
|Napoli
