Video Disastro Cagliari, altro ko con l'Empoli e contestazione: gli higlights

E' già preoccupante la situazione del Cagliari. L'Empoli vince 2-0 sul campo dei sardi portandosi momentaneamente nell'alta classifica agganciando il Napoli a 9 punti. Gli uomini di D'Aversa strappano i tre punti con i gol di Colombo al 33' del primo tempo e di Esposito all'inizio della ripresa. Per il Cagliari la terza sconfitta in tre gare e la contestazione dei tifosi. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).