Video Il Milan passa 1-0 sul Monza tra le polemiche arbitrali: gli highlights

vedi letture

Termina sul risultato di 0-1 la gara dell'U-Power Stadium tra Monza e Milan, valida per l'undicesima giornata di Serie A. I rossoneri ritrovano i tre punti grazie al gol decisivo di Reijnders, ma alla squadra di Nesta viene annullato ancora una volta un gol regolare: nel primo tempo l'arbitro revoca la rete di Dany Mota per una leggerissima trattenuta di Bondo su Theo Hernandez, con un'intensità visibilmente bassissima. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).