Video Il Milan rimonta il Lecce da 2-0 a 2-3 ed evita guai peggiori: gli highlights

Termina di 2-3 il match del Via del Mare tra Lecce e Milan. La squadra di Giampaolo gioca benissimo per 60 minuti, andando avanti nel primo tempo con Krstovic che poi fa doppietta a inizio ripresa. Alle sostituzioni di Conceiçao però i giallorossi crollano e si concedono ai rossoneri: prima l'autogol di Gallo, poi un fallo ingenuo di Baschirotto che regala il rigore trasformato da Pulisic. Lo stesso statunitense completa la rimonta segnando di testa su assist di Leao. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).