Il Napoli batte 2-0 il Monza e si prende la vetta della classifica: gli highlights

Il Napoli batte 2-0 il Monza e torna da solo in testa alla classifica di serie A come non accadeva dalla stagione dello scudetto. Politano e Kvaratskhelia nel primo tempo firmano i gol del successo. Nella ripresa gestione senza affanni prima di festeggiare col Maradona la vittoria ed il primo posto dopo un anno soffertissimo. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).