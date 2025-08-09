Il Napoli cala il tris dopo 23': De Bruyne sigla la doppietta personale al Girona

Video

Il Napoli cala il tris dopo 23': De Bruyne sigla la doppietta personale al GironaTuttoNapoli.net
di Davide Baratto

Percussione centrale di David Neres e Lukaku, dopo un rimpallo Kevin De Bruyne si trova la sfera tra i piedi in area di rigore: il belga calcia potente col mancino e firma il tris azzurro al minuto 23.

