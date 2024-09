Video Il Napoli spezza la maledizione e travolge 4-0 il Cagliari: highlights

Il Napoli supera una prova non priva di insidie in quel di Cagliari. I padroni di casa spettezzano sistematicamente il gioco, ma la qualità della squadra di Conte prevale: dopo averla sbloccata in maniera fortunosa nel primo tempo col tiro deviato di Di Lorenzo, la chiude nella ripresa con il tandem Lukaku-Kvara. Nel finale spazio anche alla rete di Buongiorno. Da sottolineare la prova di Meret che sul parziale di 1-0 salva più volte il risultato. E così dopo oltre un anno mezzo il Napoli trova una striscia di tre vittorie consecutive. Ecco gol e highlights, di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).