Video Il Verona passa a Marassi: Genoa battuto 2-0 nella ripresa, gli highlights

L'Hellas Verona vince 2-0 contro il Genoa con le reti Tengstedt e Tchatchoua. Gli scaligeri salgono a 6 punti in classifica, prima sconfitta per i liguri in stagione. Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).