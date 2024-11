Video Il Verona torna a sorridere, la Roma perde ancora: 3-2 al Bentegodi, gol e highlights

L'Hellas Verona batte la Roma dell'ex Juric 3-2, nel segno di Harroui, decisivo in zona gol nel finale. Di Tengstedt e Magnani gli altri due gol gialloblù; per Juric reti di Soule e Dovbyk, unica consolazione di un'altra serata da dimenticare. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).