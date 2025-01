Video Juve in netta ripresa, il Milan perde 2-0 e sprofonda: gli highlights

La Juventus batte il Milan allo Stadium, finisce 2-0 contro i rossoneri. Stavolta non c'è nessuna reazione del Diavolo a differenza di quanto accadde pochi giorni fa in Supercoppa. Dopo un buon primo tempo la squadra di Sergio Conceiçao sembra non rientrare dagli spogliatoi. Di Mbangula e Weah nel secondo tempo le reti dei bianconeri. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).