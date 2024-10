Video L'Atalanta travolge le riserve del Verona, finisce 6-1: gol e highlights

vedi letture

Termina sul risultato di 6-1 il match tra Atalanta e Hellas Verona, valido per la nona giornata di Serie A. Il tecnico gialloblu Zanetti opta per un massiccio turnover in vista del Lecce e finisce per regalare il primo tempo e la partita alla squadra di Gasperini, che già dopo i primi 15 minuti si porta avanti di tre gol con Retegui, De Roon e De Ketelaere, e poi firma la manita con la doppietta di Lookman alla mezz'ora. Allo scadere della prima frazione arriva il 5-1 di Sarr.

Nella ripresa Retegui sigla la doppietta personale per il 6-1 definitivo. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).