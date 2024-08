Video L'Atalanta va ko, il Torino vince 2-1 in rimonta: gli highlights

Che inizio di campionato per il Torino! Dopo aver sfiorato il successo a San Siro contro il Milan, il Torino ha battuto l'Atalanta per 2-1 nella sfida giocata all'Olimpico. Al gol al 26' di Retegui hanno fatto seguito quelli di Ilic alla mezz'ora e ad inizio ripresa di Adams. Un risultato importante dopo la dura contestazione dei tifosi nei confronti di Cairo nel pre-partita. Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).