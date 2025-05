Video L'Empoli vince 2-1 e ci crede, il Parma deve rimandare la salvezza: gli highlights

L'Empoli torna alla vittoria dopo cinque mesi e lo fa nella gara più importante della sua stagione, battendo il Parma 2-1 al Castellani. Fazzini e Anjorin regalano un successo chiave per la salvezza vista la classifica. Non basta al Parma una buona prestazione, nonostante l'inferiorità numerica per più di un'ora: Djuric aveva illuso Chivu che non può ancora festeggiare la salvezza matematica. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock se non lo visualizzi da pc).