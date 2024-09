Video La Juve delude, un ottimo Empoli strappa lo 0-0 e sfiora la vittoria: gli highlights

Altro pari senza reti per la Juventus dopo quello con la Roma dell’ultimo turno prima della pausa per le nazionali. Finisce 0-0 la sfida del Castellani contro l'Empoli. Il portiere dei toscani Vasquez è stato bravo a fermare i bianconeri che hanno avuto con Gatti, Vlahovic e Koopmeiners le occasioni migliori. Ottima gara per i toscani che hanno avuto chance con Grassi e Gyasi nel finale e sono andati vicini alla vittoria in extremis. Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).