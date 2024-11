Video La Juve torna al successo in casa dell'Udinese, finisce 2-0: gol e highlights

vedi letture

Termina sul risultato di 0-2 il match della Dacia Arena tra Udinese e Juventus, valido per l'undicesima giornata di Serie A. Gara risolta nel primo tempo con l'autogol di Okoye (19') su cui rimbalza il tiro di Thuram dopo il palo, e il piazzato di Savona (37') che approfitta ancora una volta di una respinta del palo per metterla all'angolino di mancino. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).