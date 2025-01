Video La Roma rimonta l'Udinese grazie a due rigori: finisce 2-1, highlights

La Roma torna a vincere in campionato superando per 2-1 l'Udinese in trasferta. Nel primo tempo sono i giallorossi ad avere le prime vere occasioni della sfida ma a sbloccarla è la squadra di Runjaic con Lucca che riceve in area e con il destro batte Svilar al 38'. Nella ripresa Pellegrini pareggia su rigore poi, sempre dal dischetto, Dovbyk completa la rimonta. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).