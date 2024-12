Video La Roma travolge il Parma, 5-0 all'Olimpico: gol e highlights

vedi letture

Grande vittoria per la Roma, che mette una pietra sopra al passo falso sul campo del Como di sette giorni fa, sommergendo il Parma sotto un pesante 5-0 nel lunch match dello Stadio Olimpico.

Una partita nel segno di Paulo Dybala, grande protagonista e mattatore del match (oltre che migliore in campo) grazie ai suoi due gol e all'assist per Dovbyk. Dell'ucraino, di Saelemaekers e di Paredes su calcio di rigore le altre reti giallorosse. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).