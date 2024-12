Video Milan e Roma fanno 1-1 all'ultima di Fonseca: gol e highlights

Termina sul risultato di 1-1 la sfida di San Siro tra Milan e Roma, valida per il 18° turno di Serie A. Le reti si esauriscono nel primo tempo, con Reijnders che la sblocca al 16esimo e Dybala che risponde 7 minuti, ma la gara resta su ritmi altissimi per tutti i 90 minuti. 1.38xG registrati dai giallorossi, ben 2.01xG per i rossoneri fermati spesso dai guantoni di Svilar, ma il tutto si è svolto con le voci sull'esonero di Fonseca ed in un San Siro in piena contestazione. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).