Video Napoli-Olympiacos, Lucca in area non sbaglia: rivedi il gol del 2-0

Il Napoli ha battuto 2-1 l'Olympiakos nell'ultimo test amichevole dell'estate disputato a Castel di Sangro, dove la squadra di Antonio Conte ha anche concluso oggi il ritiro precampionato che vi abbiamo raccontato ogni giorno su Tuttonapoli.net con i nostri inviati. I gol per gli azzurri sono stati segnati nel primo tempo, al 16' da Politano e nella ripresa, al 7' da Lucca.

Per i greci la rete di Chiquinho al 45' del secondo tempo. Di seguito rivedi il gol di Lorenzo Lucca per il 2-0, dopo una bella transizione collettiva.