Video Palso falso al Maradona, il Napoli si fa riprendere due volte dal Genoa: finisce 2-2. Gli highlights

Il Napoli non riesce a vincere e perde due punti in classifica dall'Inter, adesso i nerazzurri sono a -1 dagli azzurri. Al Maradona finisce 2-2 col Genoa. Nel primo tempo Lukaku e un autogol di Meret, nella ripresa Vasquez risponde alla rete di Raspadori. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock se non lo visualizzi da pc).