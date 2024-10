Video Samardzic e Zappacosta in gol e l'Atalanta vola: gli higlihgts contro il Monza

Samardzic e Zappacosta regalano altri tre punti pesanti e preziosi all'Atalanta di Gasperini. Vittoria 2-0 contro il Monza, sorpasso alla Juve, terzo posto in classifica e ora l'attesa per la gara di domenica al Maradona contro il Napoli. Pur senza brillare come contro l'Hellas, la formazione nerazzurra si conferma al top e continua a scalare posizioni in classifica. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).